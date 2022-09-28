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Стоимость золота снизилась до 1631 долларов за унцию

Стоимость золота снизилась до 1631 долларов за унцию Золото подешевело в среду утром, цена находится чуть выше 1 630 долларов за тройскую унцию.
Финансы
28 сентября 2022 г. 09:43
Стоимость золота снизилась до 1631 долларов за унцию

Золото подешевело в среду утром, цена находится чуть выше 1 630 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 5,05 доллара, или на 0,31%, до 1 631,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,11%, до 18,133 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,52%, до 114,7 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

В то же время увеличилась и доходность госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) выросла до 3,984% с уровня прошлого закрытия в 3,963%. При этом показатель достиг ровно 4%, впервые с октября 2008 года. Гособлигации США — альтернативная золоту инвестиция, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Как сообщает Bloomberg, сырьевые стратеги TD Securities ожидают, что цены на золото опустятся ниже 1 600 долларов на следующей стадии цикла повышения ставок, поскольку трейдеры закладывают вероятность того, что высокие ставки будут сохраняться в течение какого-то времени.

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Версия на английском языке Gold prices fall to $1,631

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