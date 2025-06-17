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Стоимость золота снижается второй день подряд

Стоимость золота снижается второй день подряд Стоимость золота снижается во вторник утром второй день подряд.
Финансы
17 июня 2025 г. 10:53
Стоимость золота снижается второй день подряд

Стоимость золота снижается во вторник утром второй день подряд.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $11,28 относительно предыдущего закрытия, или на 0,33%, - до $3 406,02 за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника котировки драгоценного металла опустились на 1,2%.

Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,31% - до $36,56.

Эксперты Citigroup оценивают такие причины снижения котировок драгоценного металла, как ослабление инвестиционного спроса, улучшение прогнозов по глобальному экономическому росту и ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США.

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