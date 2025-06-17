Стоимость золота снижается второй день подряд

Стоимость золота снижается во вторник утром второй день подряд.

Стоимость золота снижается во вторник утром второй день подряд.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $11,28 относительно предыдущего закрытия, или на 0,33%, - до $3 406,02 за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника котировки драгоценного металла опустились на 1,2%.

Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,31% - до $36,56.

Эксперты Citigroup оценивают такие причины снижения котировок драгоценного металла, как ослабление инвестиционного спроса, улучшение прогнозов по глобальному экономическому росту и ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США.