Стоимость золота снижается второй день подряд

Стоимость золота снижается во вторник утром второй день подряд.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $11,28 относительно предыдущего закрытия, или на 0,33%, - до $3 406,02 за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника котировки драгоценного металла опустились на 1,2%.
Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,31% - до $36,56.
Эксперты Citigroup оценивают такие причины снижения котировок драгоценного металла, как ослабление инвестиционного спроса, улучшение прогнозов по глобальному экономическому росту и ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США.