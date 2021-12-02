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Стоимость золота снижается на фоне роста доходности гособлигаций США

Стоимость золота снижается на фоне роста доходности гособлигаций США Стоимость золота снижается на увеличении доходности гособлигаций США как альтернативного объекта "надежных" инвестиций.
Финансы
2 декабря 2021 г. 10:07

Стоимость золота снижается на увеличении доходности гособлигаций США как альтернативного объекта "надежных" инвестиций.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,41%, или на 7,55 доллара США, до 1 776,85 доллара за тройскую унцию.

Отрицательная динамика связана с ростом доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries поднялась до 1,441% с уровня предыдущего закрытия в 1,421%.

Газета Wall Street Journal пишет, что несмотря на снижение курса доллара, рост доходности казначейских американских облигаций может оказать давление на золотые котировки. При росте доходности американских гособлигаций золото становится менее выгодным активом для инвесторов, в том числе владеющих другой иностранной валютой.

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