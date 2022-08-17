Стоимость золота слабо выросла в ожидании дальнейшей политики ФРС США

Цена на золото в среду утром слабо выросла в рамках коррекции после снижения в течение последних двух дней.

Цена на золото в среду утром слабо выросла в рамках коррекции после снижения в течение последних двух дней.

Как передает Report, об этом следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 1,15 доллара, или на 0,06%, до 1 790,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,15% — до 20,115 доллара за унцию. При этом в последние два дня золото дешевело — его цена доходила до 1 785 долларов за унцию.

Удешевление золота объясняется тем, что инвесторы ожидают дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, в среду ожидается публикация протокола июльского заседания регулятора, которое может содержать подсказки о следующих шагах американского центробанка. Решения ФРС влияют на курс доллара, к которому, в свою очередь, чувствительно золото.