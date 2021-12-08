О нас
Report Georgia
Аудио новости

Золото дорожает на фоне снижения курса доллара

Золото дорожает на фоне снижения курса доллара Стоимость золота растет на фоне снижении курса американской валюты.
Финансы
8 декабря 2021 г. 10:54
Золото дорожает на фоне снижения курса доллара

Цена на золото растет на фоне снижения курса американской валюты.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,36%, или на 6,5 доллара США, до 1 791,25 доллара за тройскую унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,21%, до 96,17 пункта.

Однако на рынке растут ожидания, что ФРС США ускорит сворачивание выкупа активов и повысит базовую ставку в следующем году на фоне высокой инфляции, пишет газета Wall Street Journal. Это может привести к укреплению доллара, что сделает золото менее выгодным для держателей других валют.

Следующее заседание регулятора запланировано на 15 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда
МИД: Призываем Армению к немедленному исполнению решения Международного суда
7 декабря 2021 г. 21:17
МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная
МО: Информация об убийстве члена незаконного армянского вооруженного формирования ложная
7 декабря 2021 г. 20:13
МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства
МИД Азербайджана: Армения под разными предлогами не выполняет взятые на себя обязательства
7 декабря 2021 г. 19:48
На азербайджано-иранской границе произошла стрельба, есть погибший
На азербайджано-иранской границе произошла стрельба, есть погибший
7 декабря 2021 г. 18:11
Семьям погибших при крушении вертолета военнослужащих выплатят 11 тыс. манатов
Семьям погибших при крушении вертолета военнослужащих выплатят 11 тыс. манатов
6 декабря 2021 г. 16:10
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
Армения предоставила Азербайджану минные карты других освобожденных от оккупации территорий
4 декабря 2021 г. 18:30
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
Азербайджан передал Армении 10 армянских военных
4 декабря 2021 г. 18:29
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
Погибшим при крушении вертолета военнослужащим предоставлен статус шехида
3 декабря 2021 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi