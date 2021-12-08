Золото дорожает на фоне снижения курса доллара

Стоимость золота растет на фоне снижении курса американской валюты.

Цена на золото растет на фоне снижения курса американской валюты.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,36%, или на 6,5 доллара США, до 1 791,25 доллара за тройскую унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,21%, до 96,17 пункта.

Однако на рынке растут ожидания, что ФРС США ускорит сворачивание выкупа активов и повысит базовую ставку в следующем году на фоне высокой инфляции, пишет газета Wall Street Journal. Это может привести к укреплению доллара, что сделает золото менее выгодным для держателей других валют.

Следующее заседание регулятора запланировано на 15 декабря.