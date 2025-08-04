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Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара

Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара Цена на золото поднимается в понедельник вечером на фоне уменьшения стоимости доллара к мировым валютам.
Финансы
4 августа 2025 г. 19:14
Стоимость золота растет на фоне ослабления доллара

Цена на золото поднимается в понедельник вечером на фоне уменьшения стоимости доллара к мировым валютам.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

По состоянию на 19:01 по бакинскому времени цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 27,57 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,81%, до 3 427,37 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,13% - до 37,347 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время снижался на 0,34%, до 98,8 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Трейдеры оценивают перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, почти 86% аналитиков допускают снижение ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.

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Версия на азербайджанском языке Dolların ucuzlaşması fonunda qızıl bahalaşır

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