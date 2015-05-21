​Стоимость золота продолжает расти

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ 20 мая на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,15% и составил 18 285,40 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,09% - до 2 125,85 пунктов, а Nasdaq вырос на 0,03% - до 5 071,74 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 повысился на 0,17% - до 7007,26 пунктов, Германский DAX снизился на 0,04% - до 11 848,47 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 0,31% - до 5 133,30 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,24% и составила 1 211,20 долларов, курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1124 (-0,17%).