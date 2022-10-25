Стоимость золота продемонстрировала стабильность в ожидании действий от ФРС США

Цена на золото во вторник утром не демонстрирует определенной динамики, пока рынки пребывают в ожидании следующих действий от Федрезерва (ФРС) США.

Цена на золото во вторник утром не демонстрирует определенной динамики, пока рынки пребывают в ожидании следующих действий от Федрезерва (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex символически выросла на 0,45 доллара, или на 0,03%, до 1 654,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,3%, до 19,247 доллара за унцию.

Во вторник утром цена на золото не демонстрирует яркой динамики, пока рынки продолжают ожидать дальнейших действий от ФРС. По данным CME Group, 97,2% экспертов прогнозируют, что в ноябре Федрезерв снова повысит учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых.

При этом в ожидании действий от ФРС курс доллара по отношению к другим основным валютам слабо меняется. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,06%, до 111,92 пункта. А чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, и наоборот.