Стоимость золота приблизилась к историческому максимуму после заседания ФРС США

Стоимость золота в четверг утром превысила отметку в 2 052 доллара за тройскую унцию. Показатель приблизился к историческому максимуму после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость золота в четверг утром превысила отметку в 2 052 доллара за тройскую унцию. Показатель приблизился к историческому максимуму после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 15,75 доллара (0,77%), до 2052,85 доллара за тройскую унцию. Это самая высокая цена после исторического максимума в 2020 году, когда она достигла 2 089 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 1,38%, до 26,038 доллара за унцию.

Золото растет после итогов заседания ФРС. В среду регулятор ожидаемо повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Тем не менее Федрезерв дал понять, что в продолжающемся уже год цикле повышения учетной ставки, вероятно, может быть взята пауза для оценки экономической ситуации в США.

Это решение привело к ослаблению доллара и снижению доходности гособлигаций США, которые составляют альтернативу драгоценному металлу в качестве активов-убежищ. Доллар подешевел к евро и иене, его индекс (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,23%, что делает золото более выгодным для покупки в другой валюте, а доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) упала до 3,334% с уровня прошлого закрытия в 3,403%.