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Стоимость золота превысила 2 тыс. долларов за тройскую унцию

Стоимость золота превысила 2 тыс. долларов за тройскую унцию Цена на золото в среду утром незначительно выросла.
Финансы
26 апреля 2023 г. 10:36
Стоимость золота превысила 2 тыс. долларов за тройскую унцию

Цена на золото в среду утром незначительно выросла.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,75 доллара (0,09%), до 2 006,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,88%, до 25,308 доллара за унцию.

Днем ранее инвесторы были склонны уходить от риска из-за нового усиления опасений вокруг банковского сектора США. First Republic Bank в понедельник сообщил о потере более 100 млрд долларов депозитов за первый квартал, в результате акции банка упали в цене почти на 50%.

Следом упали фондовые биржи США - в пределах 2% по основным индексам, доллар укрепился к другим основным мировым валютам.

Теперь рынки ожидают выхода макростатистики из США, которая может повлиять на рыночные настроения в целом, а значит, и на котировки золота. Так, аналитики предполагают, что ВВП США в прошлом квартале вырос на 2%.

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Версия на английском языке Gold price exceeds $2,000 per troy ounce

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