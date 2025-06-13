Стоимость золота превышала $3 450 за тройскую унцию впервые с 22 апреля

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднималась выше отметки $3 450 за тройскую унцию впервые с 22 апреля на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднималась выше отметки $3 450 за тройскую унцию впервые с 22 апреля на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

Цена на драгметалл выросла на 0,07%, составив $3 450,2 за тройскую унцию. После чего стоимость золота ускорила рост до $3 467 за унцию (+0,56%), что стало максимум за день.Далее цена на драгметалл перешла к снижению и составила $3 447,3 (-0,01%).