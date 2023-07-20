Стоимость золота повысилась на фоне ослабевающего доллара

Стоимость золота выросла в четверг утром на фоне ослабевающего доллара.

Стоимость золота выросла в четверг утром на фоне ослабевающего доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 4,45 доллара (0,22%), до 1 984,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,08%, до 25,367 доллара за унцию.

В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) уменьшался на 0,17%, до 100,11 пункта. Так, удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

Рынки пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы США, запланированного на 25-26 июля. По данным CME Group, 99,8% аналитиков прогнозируют повышение ставки в июле на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5%.