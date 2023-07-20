О нас

Стоимость золота повысилась на фоне ослабевающего доллара

Стоимость золота повысилась на фоне ослабевающего доллара Стоимость золота выросла в четверг утром на фоне ослабевающего доллара.
Финансы
20 июля 2023 г. 10:35
Стоимость золота повысилась на фоне ослабевающего доллара

Стоимость золота выросла в четверг утром на фоне ослабевающего доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 4,45 доллара (0,22%), до 1 984,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,08%, до 25,367 доллара за унцию.

В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) уменьшался на 0,17%, до 100,11 пункта. Так, удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

Рынки пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы США, запланированного на 25-26 июля. По данным CME Group, 99,8% аналитиков прогнозируют повышение ставки в июле на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Gold soars amid weakening dollar

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi