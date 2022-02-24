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Стоимость золота повысилась на 1,7% из-за обострения ситуации вокруг Украины

Стоимость золота повысилась на 1,7% из-за обострения ситуации вокруг Украины Мировые цены на золото в четверг утром подскочили на 1,7% на эскалации геополитической ситуации.
Финансы
24 февраля 2022 г. 09:52
Стоимость золота повысилась на 1,7% из-за обострения ситуации вокруг Украины

Мировые цены на золото в четверг утром подскочили на 1,7% на эскалации геополитической ситуации.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex росла на 32,55 доллара США, или на 1,7%, до 1 942,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 1,75%, до 24,988 доллара за унцию.

Драгоценный металл в четверг утром получает поддержку в качестве актива-убежища на фоне обострения геополитической ситуации. Рынки отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина, объявившего о проведении военной спецоперации России из-за Донбасса.

Президент США Джо Байден, со своей стороны, заявил, что США, их союзники и партнеры в четверг введут жесткие санкции против РФ.

"Эскалация геополитических волнений может проложить путь к повышенной волатильности рынка, что поможет поддержать активы-убежища, такие как золото", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики IG.

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