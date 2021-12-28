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Стоимость золота выросла почти на 2,5 доллара

Стоимость золота выросла почти на 2,5 доллара Стоимость золота незначительно выросла в ожидании снижения курса американской валюты.
Финансы
28 декабря 2021 г. 09:36
Стоимость золота выросла почти на 2,5 доллара

Стоимость золота незначительно выросла в ожидании снижения курса американской валюты.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Рост цены февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex составил 0,14%, или 2,45 доллара США, до 1 811,25 доллара за тройскую унцию.

Инвесторы в ожидании ослабления доллара, курс которого пока стабилен, чему может способствовать дальнейшее снижение опасений по поводу штамма коронавируса "омикрон".

При этом по мнению аналитиков, спрос на хеджирование рисков может поддержать рост цен на драгметалл, но пока попытки золота добиться значимого восстановления стоимости остаются неубедительными: трейдеры сокращают позиции при первых же признаках волнений на рынках.

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