Стоимость золота подорожала на фоне политической напряженности в мире

Стоимость золота выросла сегодня утром за счет напряженности на международной арене, снова преодолев круглую отметку в 1 800 долларов США за унцию.

Стоимость золота выросла сегодня утром за счет напряженности на международной арене, снова преодолев круглую отметку в 1 800 долларов США за унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Так, цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 2,1 доллара, или на 0,12%, до 1 801,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,66%, до 22,54 доллара за унцию.

Традиционно золото выступает в качестве ресурса, который инвесторы предпочитают приобретать при возникновении сложных и сомнительных ситуаций. В последнее время спрос на такие активы поддерживается видимой международной напряженностью, инициируемой высказываемыми опасениями по поводу противоречий вокруг Украины и России.

В центре внимания инвесторов также будут находиться заседания Европейского и британского центробанков в четверг. В случае повышения учетных ставок спрос на национальную валюту вырастет, а на драгоценный металл снизится.