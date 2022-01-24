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Стоимость золота подорожала более чем на 5 долларов

Стоимость золота подорожала более чем на 5 долларов Стоимость золота в понедельник незначительно выросла на фоне ожидания инвесторов сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики.
Финансы
24 января 2022 г. 09:44
Стоимость золота подорожала более чем на 5 долларов

Стоимость золота в понедельник незначительно выросла на фоне ожидания инвесторов сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики.

Как передает Report, цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 5,35 доллара США, или на 0,29%, до 1 837,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,35%, до 24,235 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла наблюдается положительная динамика, чему способствует выбор инвесторов в пользу активов-убежищ в преддверии заседания ФРС США, после которого может стать понятнее, каким образом она будет ужесточать монетарную политику путем повышения учетной ставки.

"Рынки оценивают примерно четыре повышения ставки в этом году, что подразумевает цель… на уровне 1,00–1,25% к началу следующего года. Это может оказать давление на цены на драгоценный металл", - сообщает газете Wall Street Journal.

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Версия на английском языке Gold prices rise over 5%

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