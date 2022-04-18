Стоимость золота поднялась выше 2 тыс. долларов за тройскую унцию

Стоимость золота в ходе торгов на Лондонской бирже металлов поднялась выше 2 тыс. долларов США за тройскую унцию впервые с 11 марта 2022 года.

Стоимость золота в ходе торгов на Лондонской бирже металлов поднялась выше 2 тыс. долларов США за тройскую унцию впервые с 11 марта 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных торговой площадки.

Днем золото торговалось на уровне 2 003 доллара за унцию.

09.23

Цена на золото в среду утром снизилась под давлением роста доходности казначейских облигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 6 долларов США, или на 0,31%, до 1 921,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,67%, до 24,37 доллара за унцию.

Драгоценный металл подешевел под давлением доходности десятилетних гособлигаций US Treasuries как альтернативы для "надежных" инвестиций, которая растет до 2,631% с уровня прошлого закрытия в 2,554%.

По мнению аналитиков Daily FX, которое приводит газета Wall Street Journal, рост доходности гособлигаций США остается проблематичным для драгметалла.