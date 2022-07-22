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Стоимость золота поднялась выше 1710 долларов

Стоимость золота поднялась выше 1710 долларов Стоимость золота в пятницу утром превысила отметку 1 710 долларов за тройскую унцию на фоне удешевления доллара днем ранее, рынки ожидают увеличения ставки Федрезервом США на следующей неделе.
Финансы
22 июля 2022 г. 10:55
Стоимость золота поднялась выше 1710 долларов

Стоимость золота в пятницу утром превысила отметку 1 710 долларов за тройскую унцию на фоне удешевления доллара днем ранее, рынки ожидают увеличения ставки Федрезервом США на следующей неделе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,8 доллара, или на 0,05%, до 1714,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,18% — до 18,685 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) в четверг снизился на 0,4%, опустившись ниже 107 пунктов к закрытию. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте.

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о повышении ставки сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым увеличением с 2011 года. Укрепление евро сдержало доллар, который отошел от уровней прошлой недели в 108-109 пунктов.

Внимание трейдеров сосредоточено на монетарной политике мировых центробанков. ФРС может на следующей неделе объявить о повышении ключевой ставки. По данным CME Group, 70% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 30% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

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