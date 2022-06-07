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Стоимость золота почти не изменилась перед заседанием мировых центробанков

Стоимость золота почти не изменилась перед заседанием мировых центробанков Цена на золото во вторник утром почти не меняется перед началом цикла заседаний крупных мировых центробанков.
Финансы
7 июня 2022 г. 10:55
Стоимость золота почти не изменилась перед заседанием мировых центробанков

Цена на золото во вторник утром почти не меняется перед началом цикла заседаний крупных мировых центробанков.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом аналитики видят хорошие перспективы драгоценного металла ввиду рисков стагфляции.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,1 доллара, или на 0,01% — до 1 843,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,67% — до 21,945 доллара за унцию.

Золото слабо меняется в цене после снижения котировок днем ранее на 0,6%, что было связано с удорожанием доллара. В понедельник доллар подорожал к иене на 1,1%, до 20-летнего рекорда. К евро американская валюта стала дороже на 0,4%. Дорогой доллар делает золото менее доступным при его покупке в другой валюте.

Вместе с этим инвесторы ожидают серии заседаний крупных центробанков. В четверг состоится очередное заседание Европейского центрального банка, а на следующей неделе пройдут заседания Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Банка Японии.

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Версия на английском языке Gold prices remain almost unchanged ahead of central banks’ meetings

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