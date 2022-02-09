Стоимость золота на мировых биржах стабильна

Стоимость золота в среду утром почти не изменилась перед публикацией статистики по инфляции в США.

Стоимость золота в среду утром почти не изменилась перед публикацией статистики по инфляции в США.

Как передает Report, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,55 долларов США, или на 0,03%, до 1 828,45 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,5%, до 23,317 долларов за унцию.

В четверг будут опубликованы данные по инфляции в США за январь. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7,3% с 7% в декабре. Это может стать рекордом с февраля 1982 года. Золото традиционно является инфляционным хеджем для инвесторов.

Высокий уровень инфляции может подтолкнуть Федеральную резервную систему США к более агрессивному ужесточению монетарной политики, что положительно скажется на долларе и негативно — на золоте.

По мнению аналитиков, инфляционные опасения, вероятно, остаются основным фактором для инвесторов, несмотря на то, что они уже заложили в цену несколько повышений ставки ФРС.