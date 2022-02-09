О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стоимость золота на мировых биржах стабильна

Стоимость золота на мировых биржах стабильна Стоимость золота в среду утром почти не изменилась перед публикацией статистики по инфляции в США.
Финансы
9 февраля 2022 г. 09:46
Стоимость золота на мировых биржах стабильна

Стоимость золота в среду утром почти не изменилась перед публикацией статистики по инфляции в США.

Как передает Report, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,55 долларов США, или на 0,03%, до 1 828,45 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,5%, до 23,317 долларов за унцию.

В четверг будут опубликованы данные по инфляции в США за январь. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7,3% с 7% в декабре. Это может стать рекордом с февраля 1982 года. Золото традиционно является инфляционным хеджем для инвесторов.

Высокий уровень инфляции может подтолкнуть Федеральную резервную систему США к более агрессивному ужесточению монетарной политики, что положительно скажется на долларе и негативно — на золоте.

По мнению аналитиков, инфляционные опасения, вероятно, остаются основным фактором для инвесторов, несмотря на то, что они уже заложили в цену несколько повышений ставки ФРС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qızılın qiyməti sabit qalıb
Версия на английском языке Gold prices remain stable

Самое читаемое

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
4 февраля 2022 г. 12:40
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
В Баку введут новые нормативы по работе такси
В Баку введут новые нормативы по работе такси
7 февраля 2022 г. 13:37
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
3 февраля 2022 г. 14:06
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
8 февраля 2022 г. 12:28
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
8 февраля 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi