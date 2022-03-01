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Стоимость золота осталась на отметке выше 1900 долларов за унцию

Стоимость золота осталась на отметке выше 1900 долларов за унцию Цена на золото несколько растет, оставаясь выше психологической отметки в 1 900 долларов США за унцию, опасения из-за ситуации вокруг Украины поддерживают стоимость драгоценного металла.
Финансы
1 марта 2022 г. 10:12
Стоимость золота осталась на отметке выше 1900 долларов за унцию

Цена на золото несколько растет, оставаясь выше психологической отметки в 1 900 долларов США за унцию, опасения из-за ситуации вокруг Украины поддерживают стоимость драгоценного металла.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 7,05 доллара, или на 0,37%, до 1 907,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,3%, до 24,44 доллара за унцию.

Геополитические риски, связанные с ситуацией вокруг Украины, поддерживают спрос на золото, которое традиционно выступает как актив-убежище.

Эксперты отмечают, что если инфляционные риски усилят опасения по росту экономики, золото может получить фактор поддержки. Аналитики также указывают, что в случае снижения стоимости золота уровень сопротивления может составить 1 840-1 850 долларов за унцию.

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Версия на английском языке Gold prices remain above $1,900 per ounce

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