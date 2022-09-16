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Стоимость золота осталась на минимуме с 2020 года в ожидании решений ФРС

Стоимость золота осталась на минимуме с 2020 года в ожидании решений ФРС Стоимость золота в пятницу утром остались на минимальном уровне с апреля 2020 года в 1 670 долларов за тройскую унцию, рынки продолжают оценивать перспективы по ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
16 сентября 2022 г. 10:28
Стоимость золота осталась на минимуме с 2020 года в ожидании решений ФРС

Стоимость золота в пятницу утром остались на минимальном уровне с апреля 2020 года в 1 670 долларов за тройскую унцию, рынки продолжают оценивать перспективы по ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 5,55 доллара, или на 0,33%, до 1 671,75 доллара за тройскую унцию. Днем ранее цена опускалась до 1 668,9 доллара — минимума с апреля 2020 года. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,76%, до 19,122 доллара за унцию.

В четверг цена на золото упала на 1,9%, рынки ожидали от ФРС сохранения жесткой монетарной политики на основе поступающих статистических данных. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 10 сентября неожиданно снизилось и составило 213 ты. при прогнозе в 226 тыс.

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Версия на английском языке Gold prices fall to lowest since 2020 in anticipation of Fed decisions

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