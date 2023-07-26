Стоимость золота остается стабильной перед решением ФРС США об учетной ставке

Золото в среду утром слабо изменилось в цене, как и днем ранее. Инвесторы в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке.

Золото в среду утром слабо изменилось в цене, как и днем ранее. Инвесторы в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке.

Как передает Report, цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,65 доллара (0,03%), до 1 964,35 доллара за тройскую унцию. Днем ранее рост стоимости драгметалла составил менее 0,1%.

Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время подешевел на 0,2%, до 24,775 доллара за унцию.

Позднее сегодня ФРС объявит свое решение. Как полагают рынки, Федрезерв может повысить учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25-5,5%, после чего может начать сворачивать цикл ужесточения монетарной политики. Рынки также будут ждать комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, который может дать рынкам подсказки о дальнейших планах регулятора.