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Стоимость золота опустилась ниже 1700 долларов за унцию

Стоимость золота опустилась ниже 1700 долларов за унцию Золото подешевело в четверг утром и торгуется чуть ниже 1 700 долларов за тройскую унцию в ожидании того, что Федеральная резервная система (ФРС) США не будет замедлять темпов ужесточения своей монетарной политики.
Финансы
15 сентября 2022 г. 09:12
Стоимость золота опустилась ниже 1700 долларов за унцию

Золото подешевело в четверг утром и торгуется чуть ниже 1 700 долларов за тройскую унцию в ожидании того, что Федеральная резервная система (ФРС) США не будет замедлять темпов ужесточения своей монетарной политики.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex опустилась на 9,95 доллара, или на 0,58%, до 1 699,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевело на 0,44%, до 19,483 доллара за унцию.

Рынки вновь обратились к монетарной политике ФРС, ожидая, что регулятор на следующем заседании 20-21 сентября повысит учетную ставку. По данным CME Group, 70% аналитиков ожидают повышения на 0,75 процентного пункта, в то время как остальные 30% экспертов допускают ускорение темпов повышения до 1 п.п. Эта ставка находится на отметке 2,25-2,5% годовых после двух летних повышений по 0,75 п.п.

Инвесторы стали допускать ускорение темпов повышения ставки рефинансирования в США после публикации статистики годовой инфляции, которая оказалась выше прогнозов. Показатель сократился до 8,3% по итогам августа с 8,5%, хотя прогнозировался на отметке 8,1%. Инфляция по-прежнему остается заметно выше целевого уровня ФРС в 2%.

Ужесточение монетарной политики в США, в частности, чревато повышением доходности американского госдолга, который выступает в качестве альтернативного золоту направления "безопасных" инвестиций.

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Версия на английском языке Gold prices fall below $1,700 per ounce

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