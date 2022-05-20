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Стоимость золота незначительно выросла

Стоимость золота незначительно выросла Цена золота в пятницу утром незначительно изменилась под влиянием разнонаправленных факторов.
Финансы
20 мая 2022 г. 09:52
Стоимость золота незначительно выросла

Цена золота в пятницу утром незначительно изменилась под влиянием разнонаправленных факторов.

Как передает Report, цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 1,01 доллара, или на 0,05%, до 1 842,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,23% — до 21,985 доллара за унцию.

Драгоценный металл стабилен в цене в пятницу утром, поскольку инвесторы оценивают ряд внешних факторов. С одной стороны, неопределенность относительно состояния мировой экономики в связи с санкциями ряда стран в отношении РФ, коронавирусом в Китае и всплеском инфляции во многих странах, что поддерживает интерес к золоту в качестве актива-убежища.

С другой стороны, укрепляющийся доллар оказывает давление на стоимость драгметалла.

"Золото, конечно, обычно ведет себя иначе, чем более циклические товары, и увеличение учетной ставки и сильный доллар — это встречный ветер для золота, в то время как слабая склонность к риску — попутный ветер", — прокомментировали газете Wall Street Journal.

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Версия на английском языке Gold prices rise slightly

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