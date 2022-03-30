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Стоимость золота незначительно выросла

Стоимость золота незначительно выросла Стоимость золота выросла на 0,57% после снижения днем ранее.
Финансы
30 марта 2022 г. 09:41
Стоимость золота незначительно выросла

Стоимость золота выросла на 0,57% после снижения днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 10,9 долларов США, до 1923,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 1,03%, до 24,992 доллара за унцию.

Такой динамике способствовало возвращение инвесторов к рисковым активам и отход от хедж-фондов после результатов переговоров РФ и Украины.

Новый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел в Стамбуле во вторник. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что встреча прошла конструктивно, по ее итогам Москва рассмотрит предложения Киева. Также Мединский сказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.

Аналитики считают, что золото будет держаться на уровне 1 900 долларов за унцию до тех пор, пока не будет подтверждено, что боевые действия в Украине прекращены.

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