Стоимость золота незначительно выросла

Цена на золото в пятницу утром незначительно выросла, пытаясь закрепиться на уровне выше 1 800 долларов США за унцию.

Цена на золото в пятницу утром незначительно выросла, пытаясь закрепиться на уровне выше 1 800 долларов США за унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 3,55 доллара, или на 0,2%, до 1 807,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожала на 0,59%, до 22,508 доллара за унцию.

Доллар в последнее время дешевеет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) с начала недели может продемонстрировать снижение на 2% — худшую динамику с марта. При удешевлении доллара драгоценный металл становится доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

При этом инвесторы пока не очень активно покупают золото, поскольку доходность альтернативы на рынке "надежных" инвестиций — десятилетних US Treasuries — выросла в четверг до 1,836% с 1,771%, и показатель продолжает сейчас рост — до 1,847%.

Внимание трейдеров также будет сосредоточено на макростатистике из США: безработице за январь, которая будет опубликована в пятницу, а также данных об инфляции в стране, они будут опубликованы позднее.

"Золото, скорее всего, будет колебаться возле отметки в 1 800 долларов, но если отчет об инфляции на следующей неделе покажет более высокие результаты с годовым показателем выше 7,3%, распродажи могут опустить стоимость золота до январских минимумов", — считают аналитики.