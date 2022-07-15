Стоимость золота незначительно выросла

Цена на золото в пятницу утром стабилизировалась вблизи 1 700-1 710 долларов за тройскую унцию после падения в четверг на 1,7%, что произошло на фоне волатильности рынков.

Цена на золото в пятницу утром стабилизировалась вблизи 1 700-1 710 долларов за тройскую унцию после падения в четверг на 1,7%, что произошло на фоне волатильности рынков.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 1,65 доллара, или на 0,1%, до 1 707,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,22% — до 18,265 доллара за унцию.

Днем ранее золото подешевело на 1,7%, а цена опускалась ниже 1 700 долларов за тройскую унцию — впервые с конца марта прошлого года. По итогам недели золото может показать пятое еженедельное снижение подряд, что станет самым продолжительным снижением с 2018 года.

В четверг на рынках наблюдалась сильная волатильность, которая поддержала курс доллара и сдержала цены на нефть и золото. Инвесторы опасались резкого повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, что усилило обеспокоенность по поводу возможной рецессии.

После выхода статистики по годовой инфляции в США в среду рынки стали закладывать повышение ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов вместо ожидавшихся ранее 75 базисных пунктов, поскольку инфляция в стране достигла нового рекорда 1981 года в 9,1%. Позднее двое представителей ФРС высказались в поддержку повышения на 75 базисных пунктов, что приблизительно сравняло ожидания рынков. После повышения ставки в июне регулятор ожидал повышение в июле вновь на 75 базисных пунктов.