О нас

Стоимость золота незначительно выросла

Стоимость золота незначительно выросла Стоимость золота в пятницу утром незначительно выросла, находясь у отметки 1 900 долларов за тройскую унцию.
Финансы
13 января 2023 г. 09:06
Стоимость золота незначительно выросла

Стоимость золота в пятницу утром незначительно выросла, находясь у отметки 1 900 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,65 доллара, или на 0,03%, до 1 899,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,47%, до 23,892 доллара за унцию.

Инфляция в США по итогам прошедшего года ожидаемо замедлилась до 6,5% с 7,1% месяцем ранее. А за декабрь потребительские цены снизились на 0,1% после роста на 0,1% месяцем ранее.

Тогда же золото, впервые с 5 мая, на время преодолело отметку в 1 900 долларов за тройскую унцию.

Поскольку рост цен в США постепенно замедляется, это указывает на вероятность некоторого ослабления темпов ужесточения монетарной политики: в феврале, по данным CME Group, Федеральная резервная система (ФРС) может повысить учетную ставку уже на 0,25 процентного пункта после увеличения на 0,5 п.п. в декабре. А это в свою очередь вызвало вчера ослабление доллара.

Слабый доллар позитивен для сырьевых и финансовых активов, к которым относится золото. Но теперь фактор инфляции и ФРС отыгран, американская валюта достигла стабильности, и это не дает цене на драгметалл закрепиться на отметке в 1 900 долларов за унцию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qızıl və gümüşün qiyməti cüzi artıb
Версия на английском языке Gold slightly up

Другие новости из категории

Турция за неделю потеряла более 2 млрд долларов валютных резервов
Турция за неделю потеряла более 2 млрд долларов валютных резервов
12 января 2023 г. 19:28
В 2023 году в Азербайджане ожидается замедление инфляции до 9,5%
В 2023 году в Азербайджане ожидается замедление инфляции до 9,5%
12 января 2023 г. 17:29
Fitch Solutions назвал основные источники инвестиций в Азербайджан в 2023 году
Fitch Solutions назвал основные источники инвестиций в Азербайджан в 2023 году
12 января 2023 г. 17:00
Fitch Solutions: Темпы роста экономики Азербайджана превзойдут среднее значение за последние 10 лет
Fitch Solutions: Темпы роста экономики Азербайджана превзойдут среднее значение за последние 10 лет
12 января 2023 г. 16:46
Азербайджан является одной из 4 стран по росту реального ВВП в регионе Европы и Центральной Азии
Азербайджан является одной из 4 стран по росту реального ВВП в регионе Европы и Центральной Азии
12 января 2023 г. 15:21
Председатель правления Atəşgah Sığorta покинул занимаемую должность
Председатель правления Atəşgah Sığorta покинул занимаемую должность
12 января 2023 г. 11:32
Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxcıvan Bank
Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxcıvan Bank
12 января 2023 г. 10:54
Стоимость биткоина поднялась выше 18 тыс. долларов впервые с 14 декабря
Стоимость биткоина поднялась выше 18 тыс. долларов впервые с 14 декабря
12 января 2023 г. 10:47
ЦБА утвердил требования к форме и содержанию свидетельства об обязательном страховании автомобилей
ЦБА утвердил требования к форме и содержанию свидетельства об обязательном страховании автомобилей
12 января 2023 г. 10:04
В Азербайджане изменены дополнительные требования для страховщиков
В Азербайджане изменены дополнительные требования для страховщиков
12 января 2023 г. 10:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi