Стоимость золота незначительно выросла

Стоимость золота в пятницу утром незначительно выросла, находясь у отметки 1 900 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота в пятницу утром незначительно выросла, находясь у отметки 1 900 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,65 доллара, или на 0,03%, до 1 899,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,47%, до 23,892 доллара за унцию.

Инфляция в США по итогам прошедшего года ожидаемо замедлилась до 6,5% с 7,1% месяцем ранее. А за декабрь потребительские цены снизились на 0,1% после роста на 0,1% месяцем ранее.

Тогда же золото, впервые с 5 мая, на время преодолело отметку в 1 900 долларов за тройскую унцию.

Поскольку рост цен в США постепенно замедляется, это указывает на вероятность некоторого ослабления темпов ужесточения монетарной политики: в феврале, по данным CME Group, Федеральная резервная система (ФРС) может повысить учетную ставку уже на 0,25 процентного пункта после увеличения на 0,5 п.п. в декабре. А это в свою очередь вызвало вчера ослабление доллара.

Слабый доллар позитивен для сырьевых и финансовых активов, к которым относится золото. Но теперь фактор инфляции и ФРС отыгран, американская валюта достигла стабильности, и это не дает цене на драгметалл закрепиться на отметке в 1 900 долларов за унцию.