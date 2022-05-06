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Стоимость золота незначительно выросла

Стоимость золота незначительно выросла Стоимость золота немного выросла за счет снижения индекса доллара.
Финансы
6 мая 2022 г. 09:47
Стоимость золота незначительно выросла
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Стоимость золота немного выросла за счет снижения индекса доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 1,14 доллара, или на 0,06%, до 1 876,89 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,16%, до 22,493 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается слабая динамика, обусловленная рядом разнонаправленных факторов. С одной стороны поддержку стоимости золота оказывает индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США), который снижается на 0,06%, до 103,69 пункта.

С другой стороны, спрос на актив-убежище снижается, поскольку повышение учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США предпринято для сдерживания инфляционного давления и укрепления национальной валюты.

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