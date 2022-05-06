Стоимость золота незначительно выросла

Стоимость золота немного выросла за счет снижения индекса доллара.

Стоимость золота немного выросла за счет снижения индекса доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 1,14 доллара, или на 0,06%, до 1 876,89 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,16%, до 22,493 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается слабая динамика, обусловленная рядом разнонаправленных факторов. С одной стороны поддержку стоимости золота оказывает индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США), который снижается на 0,06%, до 103,69 пункта.

С другой стороны, спрос на актив-убежище снижается, поскольку повышение учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США предпринято для сдерживания инфляционного давления и укрепления национальной валюты.