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Стоимость золота незначительно выросла после снижения днем ранее

Стоимость золота незначительно выросла после снижения днем ранее Цена на золото во вторник утром незначительно поднялась и закрепилась ближе к отметке в 1 785 долларов за тройскую унцию.
Финансы
6 декабря 2022 г. 09:28
Стоимость золота незначительно выросла после снижения днем ранее

Цена на золото во вторник утром незначительно поднялась и закрепилась ближе к отметке в 1 785 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов. Днем ранее стоимость драгоценного металла упала на 1,7% на фоне укрепления доллара.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 2,3 доллара, или на 0,13%, до 1 783,6 доллара за тройскую унцию. Днем ранее золото подешевело на 1,7%. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,44% - до 22,515 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) днем ранее поднялся на 0,8%, примерно до 105,3 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

На следующей неделе состоится очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор объявит свое решение по ключевой ставке, а также обновит макроэкономические прогнозы, затем на пресс-конференции выступит председатель ЦБ Джером Пауэлл.

Рынки опасались, что после публикации сильной статистики по безработице в США в прошлую пятницу регулятор может придерживаться более "ястребиных" настроений, что поддержало доллар и негативно отразилось на золоте.

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