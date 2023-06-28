Стоимость золота незначительно выросла в ожидании публикации статистики по ВВП США

Стоимость золота в среду утром не продемонстрировала ярко выраженной динамики.

Стоимость золота в среду утром не продемонстрировала ярко выраженной динамики.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,65 доллара (0,03%), до 1 924,5 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,06%, до 22,973 доллара за унцию.

Важным фактором для трейдеров на этой неделе является статистика по ВВП США за первый квартал, которая будет опубликована в четверг. Аналитики предполагают, что согласно третьей, окончательной оценке, показатель роста ВВП будет улучшен до 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) со второй оценки в 1,3%, первая предполагала увеличение на 1,1%. В четвертом квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,6% в пересчете на год.

При этом в целом стабилен и курс доллара, влияющий на динамику стоимости золота. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 102,57 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, и наоборот.