Стоимость золота незначительно выросла

Стоимость золота в четверг слабо изменилась после падения среды, закрепившись на отметке около 1 635 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота в четверг слабо изменилась после падения среды, закрепившись на отметке около 1 635 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 2,6 доллара, или на 0,16%, до 1 636,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,15%, до 18,387 доллара за унцию.

Днем ранее золото подешевело на 1,3%, отступив от уровня в 1 650 долларов, на фоне ожиданий ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.