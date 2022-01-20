Стоимость золота незначительно снизилась

Стоимость золота в четверг утром незначительно снизилась после достижения двухмесячного максимума днем ранее.

Стоимость золота в четверг утром незначительно снизилась после достижения двухмесячного максимума днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,2%, или на 3,7 доллара США — до 1 839,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,02%, до 24,233 доллара за унцию.

Этому способствует рост доходности десятилетних US Treasuries до 1,859% с уровня предыдущего закрытия в 1,827%.

По мнению аналитиков, в среду рост цен на золото был связан с падением доходности 10-летних казначейских облигаций