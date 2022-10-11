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Стоимость золота незначительно снизилась

Стоимость золота незначительно снизилась Цена на золото во вторник утром снизилась на 0,34% или 5,7 доллара.
Финансы
11 октября 2022 г. 09:12
Стоимость золота незначительно снизилась

Цена на золото во вторник утром снизилась на 0,34% или 5,7 доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась до 1 669,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,06%, до 19,407 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,24%, до 113,42 пункта. Более дорогой доллар сдерживает спрос на золото, которое в этом случае становится менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Внимание рынков обращено к данным из США. В среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликует протокол сентябрьского заседания, в котором инвесторы надеются найти подсказку по дальнейшей политике регулятора, а также оценку экономической ситуации.

В четверг станет известна статистика по годовой инфляции в США. Аналитики ждут ее замедления до 8,1% с 8,3% в августе. Рост цен может продемонстрировать снижение третий месяц подряд, при этом с начала года показатель не опускался ниже 7,5% при целевом уровне в 2%.

Аналитики в целом не закладывают вероятность того, что темпы повышения ставки могут быть замедлены. По данным CME Group, 78% экспертов прогнозируют повышение ставки в ноябре на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Такими же темпами ставка была повышена в июне, июле и сентябре. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для золота.

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