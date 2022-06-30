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Стоимость золота незначительно снизилась

Стоимость золота незначительно снизилась Цена на золото в четверг утром снизились под давлением увеличивающейся доходности гособлигаций США.
Финансы
30 июня 2022 г. 09:06
Стоимость золота незначительно снизилась

Цена на золото в четверг утром снизились под давлением увеличивающейся доходности гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 1,4 доллара, или на 0,08%, до 1 815,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,27% — до 20,683 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла в четверг утром уменьшается, поскольку доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 3,106% с уровня предыдущего закрытия в 3,093%.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статданные крупнейшего импортера — Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе страны в июне вырос лишь до 50,2 пункта при прогнозе роста до 50,5 пункта.

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