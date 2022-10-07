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Стоимость золота незначительно снизилась

Стоимость золота незначительно снизилась Золото в пятницу утром незначительно подешевело.
Финансы
7 октября 2022 г. 10:18
Стоимость золота незначительно снизилась

Золото в пятницу утром незначительно подешевело.

Как передает Report, цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилось на 2,05 доллара, или на 0,12%, до 1 718,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,48%, до 20,76 доллара за унцию.

Агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов сообщает, что рынок в ожидании дальнейшей монетарной политики крупнейших регуляторов. Кроме того, на рынок драгметаллов влияет замедление экономик крупных стран, в частности США.

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Версия на английском языке Gold prices fall slightly

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