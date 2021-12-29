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Стоимость золота незначительно снизилась

Стоимость золота незначительно снизилась Стоимость золота в среду снизилась, инвесторы сохранили рисковые настроения на фоне ослабления опасений по поводу COVID-19.
Финансы
29 декабря 2021 г. 10:18
Стоимость золота незначительно снизилась

Стоимость золота в среду снизилась, инвесторы сохранили рисковые настроения на фоне ослабления опасений по поводу COVID-19.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,27%, или на 5,05 доллара США, до 1 805,85 доллара за тройскую унцию.

На рынке драгоценного металла была зафиксирована отрицательная динамика, поскольку к инвесторам вернулся аппетит к риску на фоне снижения эпидемиологических опасений. Ранее медицинские власти США (CDC) снизили оценки распространения "омикрона" — до 59% случаев COVID в стране.

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