Стоимость золота незначительно снизилась

Стоимость золота в среду снизилась, инвесторы сохранили рисковые настроения на фоне ослабления опасений по поводу COVID-19.

Стоимость золота в среду снизилась, инвесторы сохранили рисковые настроения на фоне ослабления опасений по поводу COVID-19.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,27%, или на 5,05 доллара США, до 1 805,85 доллара за тройскую унцию.

На рынке драгоценного металла была зафиксирована отрицательная динамика, поскольку к инвесторам вернулся аппетит к риску на фоне снижения эпидемиологических опасений. Ранее медицинские власти США (CDC) снизили оценки распространения "омикрона" — до 59% случаев COVID в стране.