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Стоимость золота незначительно снизилась в ожидании заседания ФРС США

Стоимость золота незначительно снизилась в ожидании заседания ФРС США Цена золота в пятницу утром незначительно снизилась в ожидании заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе.
Финансы
21 января 2022 г. 10:24
Стоимость золота незначительно снизилась в ожидании заседания ФРС США

Цена золота в пятницу утром незначительно снизилась в ожидании заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,2%, или на 0,5 доллара США, до 1 842,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,6%, до 24,562 доллара за унцию.

Ввнимание трейдеров смещается на заседание ФРС, запланированное на 25-26 января. Повышения базовой ставки большинство аналитиков ожидают в марте.

Ужесточение монетарной политики ФРС может укрепить курс доллара, что негативно скажется на котировках золота.

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Версия на английском языке Gold prices fall ahead of US Fed meeting

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