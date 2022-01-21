Стоимость золота незначительно снизилась в ожидании заседания ФРС США

Цена золота в пятницу утром незначительно снизилась в ожидании заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе.

Цена золота в пятницу утром незначительно снизилась в ожидании заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,2%, или на 0,5 доллара США, до 1 842,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,6%, до 24,562 доллара за унцию.

Ввнимание трейдеров смещается на заседание ФРС, запланированное на 25-26 января. Повышения базовой ставки большинство аналитиков ожидают в марте.

Ужесточение монетарной политики ФРС может укрепить курс доллара, что негативно скажется на котировках золота.