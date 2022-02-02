Стоимость золота незначительно снизилась в ожидании статистики из США

Цена золота в среду утром незначительно снизилась после двухдневного роста.

Цена золота в среду утром незначительно снизилась после двухдневного роста.

Как передает Report, рынки ожидают важную статистику в пятницу — данных по безработице в США за январь.

Так, апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снижалась на 3,35 доллара США, или на 0,19% — до 1 798,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,27% — до 22,657 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают данных по безработице в США в январе. Аналитики полагают, что безработица сохранилась на декабрьской отметке в 3,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 150 тыс. Статистика по безработице является важным экономическим показателем, который учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений по монетарной политике.

Почти 90% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте до 0,25-0,5%, остальные ждут повышения до 0,5-0,75%. При этом треть аналитиков прогнозирует, что по итогам года ставка достигнет 1,25-1,5%.