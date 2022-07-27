О нас

Стоимость золота незначительно снизилась в ожидании новостей от ФРС США

Стоимость золота незначительно снизилась в ожидании новостей от ФРС США Стоимость золота в среду утром незначительно снизилась в преддверии публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
27 июля 2022 г. 10:29
Стоимость золота незначительно снизилась в ожидании новостей от ФРС США

Стоимость золота в среду утром незначительно снизилась в преддверии публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на символические 0,1 доллара, или на 0,01%, до 1 717,6 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее стоимость золота демонстрировала столь же слабый рост. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,06% — до 18,547 доллара за унцию.

По данным CME Group, большинство аналитиков ожидают повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов. Также трейдеры ждут выступления председателя регулятора Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции.

Решение ФРС важно для рынка золота, в частности, тем, что степень жёсткости политики Федрезерва влияет на курс доллара, а его укрепление, как правило, приводит к удешевлению драгметаллов, и наоборот.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qızılın qiyməti cüzi düşüb
Версия на английском языке Gold prices fall slightly in anticipation of news from US Federal Reserve

Самое читаемое

Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Белый дом прокомментировал слова Байдена в связи с обнаружением у него рака
Белый дом прокомментировал слова Байдена в связи с обнаружением у него рака
21 июля 2022 г. 02:54
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного кокса до 22%
В этом году Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного кокса до 22%
21 июля 2022 г. 11:54
Азербайджан сократил экспорт нефти в Италию на 23%
Азербайджан сократил экспорт нефти в Италию на 23%
21 июля 2022 г. 15:32
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
24 июля 2022 г. 06:38
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
25 июля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi