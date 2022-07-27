Стоимость золота незначительно снизилась в ожидании новостей от ФРС США

Стоимость золота в среду утром незначительно снизилась в преддверии публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость золота в среду утром незначительно снизилась в преддверии публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на символические 0,1 доллара, или на 0,01%, до 1 717,6 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее стоимость золота демонстрировала столь же слабый рост. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,06% — до 18,547 доллара за унцию.

По данным CME Group, большинство аналитиков ожидают повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов. Также трейдеры ждут выступления председателя регулятора Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции.

Решение ФРС важно для рынка золота, в частности, тем, что степень жёсткости политики Федрезерва влияет на курс доллара, а его укрепление, как правило, приводит к удешевлению драгметаллов, и наоборот.