Стоимость золота незначительно снизилась после трехдневнего роста

Цена на золото в четверг утром незначительно снизились после роста в течение трех торговых сессий.

Цена на золото в четверг утром незначительно снизились после роста в течение трех торговых сессий.

Как передает Report, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 1,85 доллара США, или на 0,1%, до 18 234,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,25%, до 23,277 доллара за унцию.

Цена на золото коррекционно снижается после роста в течение трех предыдущих торговых сессий. Такой динамике способствовали ожидания более высокой инфляции в США, которая традиционно делает драгоценный металл активом-убежищем.

Аналитики прогнозируют, что рост потребительских цен в январе ускорился до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года.

"Трейдеры по золоту, кажется, все еще расходятся во мнениях относительно того, что будет следующим шагом ФРС США, хотя мы считаем, что если ястребиные ожидания ослабнут, цена на золото может вырасти", — сказали газете Wall Street Journal аналитики.