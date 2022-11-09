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Стоимость золота незначительно снизилась

Стоимость золота незначительно снизилась Цена на золото в среду утром немного снизилась при увеличении доходности американского госдолга, но пытается закрепиться выше 1 700 долларов за тройскую унцию - отметки, преодоленной после сильного роста котировок накануне.
Финансы
9 ноября 2022 г. 09:08
Стоимость золота незначительно снизилась
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Цена на золото в среду утром немного снизилась при увеличении доходности американского госдолга, но пытается закрепиться выше 1 700 долларов за тройскую унцию - отметки, преодоленной после сильного роста котировок накануне.

Как передает Report, об этом следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex опустилась на 4,25 доллара, или на 0,25%, до 1 711,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,37%, до 21,422 доллара за унцию.

Днем ранее цена на золото выросла на 2% и поднялась выше 1 700 долларов за унцию, впервые почти за месяц.

На текущем удешевлении драгметалла, помимо возможного стремления инвесторами зафиксировать прибыль, может сказываться и доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries), которая увеличилась до 4,136% с 4,128% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Рынки также продолжают ожидать итогов промежуточных выборов в Конгресс США, а в четверг будут опубликованы данные годовой инфляции в стране. Показатель учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) при принятии решения о монетарной политике. И все это оказывает влияние на финансовые рынки, одним из сегментов которого выступают торги фьючерсами на золото.

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