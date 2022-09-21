Стоимость золота незначительно снижается перед решением ФРС по ставке

Стоимость золота незначительно снижается в среду утром, торгуясь на уровне 1670 долларов за тройскую унцию, рынки ожидают итоги заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость золота незначительно снижается в среду утром, торгуясь на уровне 1670 долларов за тройскую унцию, рынки ожидают итоги заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,75 доллара, или на 0,04%, до 1 670,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,49%, до 19,277 доллара за унцию.

Несколько сдерживает золото укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,05%, до 110,27 пункта, вернувшись к уровню выше 110 пунктов. Во вторник индекс вырос на 0,6%. Укрепление доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.

Главным событием недели является заседание Федрезерва. Вечером в среду регулятор объявит свое решение по ключевой ставке, обновит макроэкономические прогнозы, а затем выступит его председатель Джером Пауэлл, от которого рынки будут ждать сигналов о дальнейших мерах ФРС.