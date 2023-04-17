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Стоимость золота незначительно подорожало

Стоимость золота незначительно подорожало Цены на золото выросли после падения почти на 2% в пятницу.
Финансы
17 апреля 2023 г. 09:54
Стоимость золота незначительно подорожало

Цены на золото выросли после падения почти на 2% в пятницу.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожала на 3,05 доллара (на 0,15%), до 2 018,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,05%, до 25,445 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают публикацию "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов по вопросу учетной ставки, что в свою очередь, скажется на стоимости доллара. Изменение стоимости американской валюты делает золото более или менее привлекательным для покупки в других валютах.

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