Стоимость золота немного снизилась после выхода статистики из США

Стоимость золота в среду утром снизилась до уровня 1 715 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота в среду утром снизилась до уровня 1 715 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex опустилась на 3,2 доллара, или на 0,19%, до 1 714,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,84%, до 19,328 доллара за унцию.

Во вторник стоимость золота упала на 1,3% на фоне укрепления доллара к мировым валютам на 1,5%, что последовало после публикации данных по инфляции в США. Укрепление доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.

Годовой рост цен в стране в августе составил 8,3% при прогнозе в 8,1%. Инфляция показала замедление с июльских 8,5%, но с учетом того, что значение оказалось выше прогноза и остается заметно больше целевого уровня в 2%, рынки стали ожидать более "ястребиного" настроения Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Американский центробанк на следующей неделе проведет очередное двухдневное заседание, по итогам которого регулятор примет решение по ставке. После публикации статистики аналитики стали закладывать повышение ставки уже на 100 базисных пунктов. По данным CME Group, такую вероятность допускают 36% аналитиков, остальные 64% продолжают ожидать повышения на 75 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%.

Золото чувствительно к сигналам от Федрезерва и макростатистике по США, поскольку эти факторы влияют на доллар.