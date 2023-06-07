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Стоимость золота немного снизилась после двухдневного роста

Стоимость золота немного снизилась после двухдневного роста Цена на золото немного снижается в среду утром после роста в течение двух предыдущих дней.
Финансы
7 июня 2023 г. 10:57
Стоимость золота немного снизилась после двухдневного роста

Цена на золото немного снижается в среду утром после роста в течение двух предыдущих дней.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 1,95 доллара (на 0,1%), до 1 979,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,2%, до 23,622 доллара за унцию.

За две предыдущие торговые сессии стоимость золота увеличилась на 0,6%. Росту цены драгметалла способствовало некоторое удешевление доллара. Чем дешевле доллар, тем выше спрос на золото, так как этот драгоценный металл становится более доступным для покупки в другой валюте.

Также инвесторы ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на следующей неделе. ФРС объявит решение по учетной ставке по итогам двухдневного заседания 13-14 июня. По данным CME Group, 80,6% экспертов ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 5-5,25% годовых. Кроме того, регулятор опубликует макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл.

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Версия на английском языке Gold falls slightly after two days of increase

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