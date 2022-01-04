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Стоимость золота на мировых рынках стабилизировалась

Стоимость золота на мировых рынках стабилизировалась Цена золота стабилизировалась после существенного снижения по итогам первой сессии 2022 года на фоне подъема рынков акций и доходностей US Treasuries.
Финансы
4 января 2022 г. 14:33
Стоимость золота на мировых рынках стабилизировалась

Цена золота стабилизировалась после существенного снижения по итогам первой сессии 2022 года на фоне подъема рынков акций и доходностей US Treasuries.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Февральские фьючерсы на драгметалл подорожали на 0,2% в ходе торгов на Comex. В понедельник их стоимость упала на 28,5 долларов США (1,6%) - до 1 800,1 долларов за унцию, а в течение сессии опускалась до 1 798,2 доллара.

"Рынок пытается бороться с негативным настроем трейдеров, обусловившим его падение на 3,6% в прошлом году, - отмечается в обзоре аналитиков Zaner. - К несчастью для "быков", доходности US Treasuries остаются высокими, и это ставит под угрозу длинные позиции по золоту перед намеченной на пятницу публикацией декабрьских данных о безработице в США".

"Ожидается, что число рабочих мест в Штатах в прошлом месяце увеличилось более чем на 400 тыс., что почти вдвое больше ноябрьского прироста", - цитирует обзор Zaner Market Watch.

Начало года традиционно является периодом активных покупок драгметаллов, и эксперты ожидают, что в скором времени спрос на золото начнет расти.

Декабрь и январь обычно являются довольно сильными месяцами для золота, за последние 10 лет подорожание драгметалла по итогам января было отмечено 8 раз, считают аналитики.

Мартовские фьючерсы на серебро во вторник подорожали на 0,24%, до 22,865 долларов за унцию после снижения на 2,3% в понедельник.

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Версия на английском языке Gold prices in global markets stabilize

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