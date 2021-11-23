Стоимость золота на мировых рынках снижается

Стоимость золота сегодня утром коррекционно растет после четырех торговых сессий снижения.

Стоимость золота сегодня утром коррекционно растет после четырех торговых сессий снижения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.42 по бакинскому времени цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-йоркской бирже Comex росла на 0,11%, или на 2,05 доллара США, до 1 808,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,1%, до 24,3 доллара за унцию.

За предыдущие четыре дня золото подешевело примерно на 3,5%, в том числе только за понедельник — на 2,2%. Такое резкое снижение произошло на фоне новостей из CША о том, что президент страны Джо Байден повторно выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы ФРС.