​Золото может подорожать до 1 250 долларов/унция - ПРОГНОЗ

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В случае, если Федеральная резервная система (ФРС) не повысит учетную ставку на запланированном на 17 сентября заседании, стоимость золота на мировом рынке может достичь 1 250 долларов за унцию. В июле стоимость золота, которая сейчас продается по 1 120 долларов, упала до 1 078 долларов. Однако, впоследствии колебания мировой экономики повысили спрос на золото, которое является одним из надежных инвестиционных инструментов.

Аналитическая группа Report отмечает, что увеличение вероятности повышения процентных ставок ФРС вследствие снижения показателя по безработице в США до 5,1% впервые с апреля 2008 года несколько снизило интерес инвесторов к золоту, которое не приносит процентных доходов.

Сейчас повышение цен на золото зависит от решения ФРС. Экономисты считают, что ФРС не пойдет на повышение ключевой ставки из-за негативной ситуации на мировых финансовых рынках. Согласно опросу агентства Bloomberg, только 30% экономистов прогнозируют повышение ФРС ключевой ставки. Несмотря на это председатель Центробанка Китая Чжоу Сяочуань заявил, что массовая реализация акций на фондовых биржах постепенно угасает. Добавим, что рынок облигаций США также готов к повышению учетной ставки. Так, ожидания финансового рынка относительно постепенного повышения ФРС ключевой ставки отражены в стоимости облигаций, а фьючерсный рынок также находится под воздействием процентных ставок. Однако, в любом случае, паники на финансовых рынках не ожидается.

Аналитическая группа Report считает, что наблюдаемая в последние дни на мировых финансовых рынках положительная тенденция создает благоприятные условия для повышения ФРС ключевой ставки. В случае, если повышение не произойдет и в этот раз, напряженность на глобальных рынках сохранится. Однако, если ключевая ставка повысится, через несколько дней после жестких краткосрочных мер финансовый рынок вернется к нормальному темпу. Стоимость золота же может упасть до 1 045 долларов за унцию. В долгосрочной перспективе прогнозируется падение цен на золото до отметки 800 долларов за унцию.